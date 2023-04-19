【大行報告】阿里健康241獲瑞銀上調目標價至6.5元 維持「中性」評級

瑞銀發表報告指，若阿里健康(00241) 長遠收入增長較預期強勁，例如提高供應鍊和物流效率、其平台生態系統呈現更強的可持續發展、以及醫療服務產品更全面等。

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此外，瑞銀對阿里健康展望轉向更為正面，將公司今年及明年收入預測分別上調3%及1%，並其目標價由4.3元上調至6.5元，相當於2024財年市銷率2.5倍，維持「中性」評級。

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記者：張以正