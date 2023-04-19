【大行報告】 里昂上調藥明康德2359目標價至126元 重申「買入」評級

里昂發表報告指，預計藥明康德(02359)今年首季度收入按年增長6%，和非國際財務報告準則計經調整淨利潤增長介乎13%至15%，看好該股因今年利潤率可能按年上升、在宏觀不確定下全球市場份額呈提升、估值比同行更有吸引力，及A股持股敞口更高。

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大行予中聯通最新投資評級及目標價﹕

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該行維持對藥明康德收入預測不變，惟將今年至後年淨利潤預測提高7%至11%，以反映潛在的利潤率擴張。H股目標價由124元提高到126元，重申「買入」評級，料本季及第三季美國潛在加息周期完結屬核心催化劑。

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記者：張以正