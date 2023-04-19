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【大行報告】 內房後市投資修復仍偏慢 中金料各城市銷售分化明顯

股樓投資 17:55 2023/04/19

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中金發表報告指，3月全國商品房銷售面積和金額按年轉正至增長0.1%和8.7%，新房銷售持續復甦，與該行高頻口徑數據和克而瑞口徑數據走勢一致但更為平緩。
 

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

該行認為新房銷售復甦延續與疫後需求釋放、政策環境溫和、價格預期好轉、推盤邊際回升等因素直接相關；往前看，建議重點關注新房推盤量以及更前置的推地量表現，供應伴隨需求同頻恢復是銷售量持續回升和房價走勢平穩的先決條件，尤其是在庫存偏低的一綫和強二綫城市。

 

【安踏體育 2020】安踏體育折讓8.8%配股 籌117億元 股價曾挫近9% 一度跌穿配股價【見下頁

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中金認為開工、投資的修復節奏階段性或持續偏慢，須重點關注土地市場邊際動態，包括推地情況和企業拿地意願，年初以來基本面較好的重點城市土拍熱度已有明顯回升，但鄭州、長春等地溫度仍偏低。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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記者：張以正

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