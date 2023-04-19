【持續進修】Google香港推數碼人才計劃 將提供2,000個助學金名額

Google 香港於今天（19日）宣布推出「Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023」。新一屆計劃將新增兩項專業培訓課程，同時加入全面就業培訓及支援，包括由TalentLabs提供職業指導及支援，以及由 CPJobs 為學員特別而設的求職網頁。今年Google香港將增加助學金名額一倍至2,000個，並透過主要合作夥伴香港青年協會（簡稱青協，HKFYG）聯同業界夥伴豐盛社企學會（FSES）、香港設計中心、以及中小企研究所共同發放。

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據了解，「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃2023」申請人無需具有任何相關教育及工作經驗亦有機會獲得錄取，新一屆計劃新增了兩項課程，包括進階數據分析證書（Advanced Data Analytics Certificate），提供用於收集、分析及解釋企業大量數據的進階知識及技能，以及商業智能證書（Business Intelligence Certificate），幫助學員掌握更深入的數據分析及業務知識。當中如 無需任何教育及工作經驗

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Google 香港銷售及營運總經理余名德表示，近年市場對數碼人才的需求愈發龐大，因此決定豐富計劃內容，增添更多課程、加入就業培訓及支援、期望新一年能幫助更多香港人掌握數碼技能需求，同時提升就業能力。

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撰文：鄭日棱