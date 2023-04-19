【美股業績】摩根士丹利首季收入勝預期　淨利潤按年跌近2成　股價盤前跌逾3%

繼續有大型美國銀行股公布季度業績，摩根士丹利（美：MS）今年首季收入按年微跌約2%，至145.2億美元，但仍好過市場預期140.7億美元，期內淨利潤按年跌18.7%至29.8億美元，每股攤薄盈利為1.7美元。股價在業績公布後盤前下挫，跌近3%，暫報87.37美元。

集團首季財富管理淨收入按年升超過10%至65.6億美元，較市場預期64.8億美元為佳，期內股票銷售和交易業務收入則按年跌逾10%，至27.3億美元。首季資產管理總額達1.36萬億美元，稍勝預期1.33萬億美元。期內普通股一級資本比率為15.1%。

集團董事長兼首席執行官 James P. Gorman 表示，公司在一個非常不尋常的環境中以 17% 的 有形股本收益率（ROTCE） 取得了強勁業績，展示了集團商業模式的實力。又指財富管理業務的投資繼續取得成果，在首季增加了 1100 億美元的淨新資產。

他又提到，集團股票和固定收益收入強勁，但投資銀行活動繼續受到限制。惟保持了強勁資本水平，並保持了為股東提供長期價值的有利地位。

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編輯：葉志偉