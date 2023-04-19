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【人事變動】宏利香港委任首席策略總監及首席傳訊總監

Hot Talk 19:33 2023/04/19

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【人事變動】宏利香港委任首席策略總監及首席傳訊總監

宏利香港宣布委任余一山為香港及澳門首席策略總監，以及李倩雯為香港及澳門首席傳訊總監。他們作為宏利香港管理高層成員，直接向宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）匯報。余接替湯嘉麗擔任首席策略總監一職，湯最近獲委任為香港及澳門首席營運總監。余履新後，專責制訂香港及澳門業務的整體策略重點，確保公司作出審慎選擇並緊貼其策略重點推行有關計劃。他亦負責對公司業務模式的革新作出評估，確保公司能與時並進地實現其策略目標。

余是專業精算師，有超過15年的豐富行業經驗，曾在信諾、友邦及滿地可銀行保險擔任多項本地及區域要職。他於2021年加入宏利亞洲的策略團隊，負責制訂策略、統領多項關鍵業務計劃，為有關策略專案提供指導，並負責亞洲首席執行官辦公室的管理工作。

余一山。

李獲委任為香港及澳門首席傳訊總監，其職責包括領導公司在對外及內部傳訊目標方面的策略發展事宜，進一步鞏固公司信譽及引以自豪的企業文化，推動公司的「全球影響力議程」，以配合宏利的全球傳訊團隊及相關策略。她在企業及市場傳訊方面擁有20多年的豐富專業經驗。自2020年加入宏利以來，李女士致力推動和落實公司的傳訊策略。在加入宏利前，她曾任職於能源、電訊、資訊科技、保險等不同行業，並在多家跨國企業例如蜆殼、SmarTone-Vodafone、微軟及安盛擔任高級要職。

李倩雯。

相關文章：

【人事變動】宏利白凱榮已履新香港及澳門行政總裁　曾於信諾集團擔任亞太地區行政總裁

編輯：胡學能

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