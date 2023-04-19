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【人才培訓】Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023正式上線

科技 19:39 2023/04/19

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Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023正式上線，新一屆計劃加入兩項證書課程，除了以往的六大證書課程，新證書課程包括進階數據分析證書及商業智能證書。

近年本港人才流失嚴重，培育人才成為企業重中之重，特別是數碼技能，在疫情後變得更加重要。今（19日）Google香港宣布推出「Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023」，希望培育人才滿足本地市場對進階數碼技能人才的渴求。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，今年Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023有三大新增內容：

  • 新的課程內容
  • 加入求職技能支援
  • 加碼助學金名額

新一屆計劃加入兩項證書課程，除了以往的六大證書課程，新證書課程包括進階數據分析證書及商業智能證書。余名德援引《2023 Economist Impact Report》數據指，報告中有54%受訪者認為，數據分析與視像化技能（54%）是其中一項「必備技能」的進階數碼技能，計劃之前已設立基本的數據分析技能課程，有見及此Google特地推出更進階的數據分析課程，希望滿足修讀不同程度課程的人士。

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其次，本次計劃Google亦與TalentLabs合作，後者能為參加者提供職業指導及支援，亦與CPJobs合作推出專為學員而設的求職網頁。余名德解釋，新增的求職技能支援，目的是為學員提供進一步培訓，計劃有業界人士可教導學員各種人際關係建立等軟技能，而與求職平台合作，是希望能讓學員在修畢證書後，能夠找到合適的工作。

今年透過與香港青年協會及豐盛社企學會、香港設計中心及中小企研究所合作，加碼提供2,000個獎學金，較上屆名額多出一倍。

余名德補充，只要年齡為16至35歲，對科技創新、新職業技能感興趣都可以參加，而合資格人士可以申請獎學金以免費報讀課程，名額為2,000個，即使未能合乎資格，亦可以自費報讀。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，今年Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023有三大新增內容：新的課程內容；加入求職技能支援；加碼助學金名額。

教授IT知識　更著重職業應用

余名德表示，疫情後，大眾無論是僱主還是學員對網上學習的接受程度更高，雖然大家都對網上學習不陌生，但亦不能忽視面對面學習的好處。「今年課程亦引入類似hybrid模式，課程全程為網上課程，但周邊亦有模組，有導師（coach）面對面教授學員各種軟技能，全面提升年輕人才的技能。

香港青年協會業務總監鄧良順表示，有修讀首屆Google Career Certificates智慧數碼人才計劃的學員分享，課程適合不同程度的人士修讀，即使沒有IT知識背景皆可。余名德補充，課程除了教授IT知識，更重要的是教導他們如何將IT技能應用到自己的工作層面上。

記者：李彥煒

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