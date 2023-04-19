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銀湖天峰罕有高層海景戶獲承接　三房累減120萬後以1680萬售

即時新聞頻道, iMoney智富, 股樓投資 19:07 2023/04/19

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美聯物業李天傑表示，個別業主加快放售步伐止賺離場即迅錄成交，馬鞍山銀湖天峰6座高層C室，實用面積1,012平方呎，屬3房1套連儲物室及工作間設計，據悉，買家為區內換樓客，心儀單位處高層，享開揚海景，且屋苑高層放盤極少，原業主開價約1,800萬元，前後減價120萬元，以1,680萬售出單位，折合實用呎價約16,601元。

原業主於2010年於一手市場以951.8萬元購入單位，持貨約13年，期內物業升值約728.2萬元或77%。

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撰文 : 蔡子俊

馬鞍山 美聯物業 私人屋苑

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