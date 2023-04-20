湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行

「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）與前妻Katie Holmes育有一女，女兒Suri長相甜美曾被譽為「最美星二代」。Suri周二（18日）步入17歲長成一名亭亭玉立的少女，她將再為母親執導的電影獻唱歌曲，引來外界揣測Suri成年後有機會緊隨父母腳步加入演藝圈。

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Suri一出生就已成為媒體寵兒，一舉一動都引來媒體爭相拍攝，更曾因3歲就穿著高踭鞋引發爭議。但自從Katie與湯告魯斯離婚後，一直刻意低調生活保護女兒私隱，也幾乎不會公開Suri的照片。

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Suri為母親電影獻唱歌曲

Suri 17歲生日當天，Katie也並未公開發文，料為保障私隱選擇私下慶祝。

外媒攝得Suri近況

Katie去年自編自導自演電影《Alone Together》，邀來Suri獻唱電影歌曲《Blue Moon》。Katie曾力讚女兒十分有才華，當初主動要求參與這套電影。

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Katie自導自演、改編自美國小説家Kathleen Tessaro同名小説的新片《Rare Objects》即將上映，Katie透露Suri會再度獻唱。

電影片尾更加入字句，表明Katie執導的這部電影是要獻給愛女Suri。

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責任編輯：鄭錦玲