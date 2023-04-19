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【業績︱教育股】新東方第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元　美股盤前升7%

股市 18:36 2023/04/19

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新東方第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元

新東方 （09901） 截至今年2月底止第三財季，業績虧轉盈，純利錄得8164.8萬美元，去年同期為虧損1.2億美元，經調整純利為9536.2萬美元，去年同期為蝕9550.3萬美元。

期內，淨營收按年升22.8%至7.5億美元，主要受惠於教育新業務以及東方甄選自營產品及直播電商業務帶動收入增加。集團指，東方甄選在今財年首三個季度已創造了數百萬的收入。

新東方董事會執行主席俞敏洪指，隨疫情消退帶動的復甦環境，有利集團所有關鍵業務繼續取得穩步進展。集團的出國考試準備業務及出國諮詢業務分別按年增長約13%及5%。

截至2月28日止，學校及學習中心的總數為712間，按季增加4間。

新東方（美：EDU）於美股盤前升7.1%，現報41.95美元。而於港股全日升3.1%，收報31.45元。

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編輯：袁諾曦

新東方（美：EDU） 新東方—S（09901） 教育股 港股 美股
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