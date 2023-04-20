英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000

英超賽事開場時，雙方球會均會手牽球童出場。英國媒體報稱，不少球隊可以購買出場球童名額，6支球隊的開價更是由300英鎊起，但多數球隊是免費安排。

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《每日郵報》向20支英超球隊查詢出場球童的安排，獲6支球會回覆稱球迷可以購買球童出場名額。其中最貴屬中部球會阿士東維拉（Aston Villa），一名球童出場費用為500英鎊（約4,872港元）。

要價最便宜為般尼茅夫（Bournemouth），每人需付300英鎊（約2,924港元）。其他4隊的費用分別為375英鎊及450英鎊。

雖然多數球會免費安排球童出場，但各自有不同條件，如賓福特（Brentford）需要球童擁有全套最新版本的主場球衣，並已購買兒童季票，開支其實亦不少。

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其他大球會如曼市雙雄（Manchester United & Manchester City）及利物浦(Liverpool）等需要登記名單，並等候抽籤決定人選。惟部分球會輪候名單極長，如車路士（Chelsea）被指需要長達4年。

2019年的調查中，一半英超球會可以購買出場球童資格，今球季已降至6隊。熱刺及李斯特城更是由當年的高價，變成如今免費安排。

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責任編輯：吳漢培