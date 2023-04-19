天水圍居屋屏欣苑未補價412萬沽　不足5年升值1.2倍

雖然近期樓市氣氛略為轉淡，但剛性需求帶動居屋成交。中原地產伍耀祖說，天水圍區本月居屋市場交投靠穩，累錄約20宗成交，其中屏欣苑C座高層1室，實用面積380平方呎，原叫價430萬元（未補價），終減價18萬元，以412萬元（未補價）沽出，實用呎價約10,842元。

伍耀祖透露，買家為上車客，心儀屋苑靠近鐵路站，加上單位高層光猛，遂購入自用。

資料顯示，原業主於2018年11月以188.16萬元一手買入單位，持貨4年多，現帳面獲利223.84萬元，物業期內升值1.2倍。

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