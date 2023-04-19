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【鐵塔季績】 中國鐵塔首季多賺15% 股價升3.1% 重上1元大關

股樓投資 18:21 2023/04/19

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中國鐵塔（00788）公布，第一季度淨利潤按年增長15%，刺激股價重上1元大關，曾升至1.02元，最多升5.2%，收市報1元，升3.1%，成交額4.5億元。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

集團公布，今年首季股東應佔利潤25.1億元（人民幣，下同），按年升15%。期內，營業收入升2.5%至232億元；EBITDA為161.1億元，增長2.7%；EBITDA率為69.5%。受新的《商務定價協議》及《服務協議》影響，運營商業務收入205.3億元，按年減少1.1%。

【大行報告】滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國【見下頁

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其中，塔類業務收入188.3億元，下跌3%；室內分布式天綫系統業務收入17億元，增長27.1%；智聯業務收入16.3億元，增長37.6%；能源業務收入9.5億元，增長47.8%。兩翼業務收入佔營業收入比重由去年同期的8.1%升至11.1%。截至3月底，塔類站址達到206.2萬個，塔類租戶達到362.3萬戶，較上年末淨增4萬戶；塔類站均租戶為1.8戶。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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記者：郭秀慧

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EBITDA 港股 中國鐵塔（00788）

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