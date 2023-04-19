【鐵塔季績】 中國鐵塔首季多賺15% 股價升3.1% 重上1元大關

中國鐵塔（00788）公布，第一季度淨利潤按年增長15%，刺激股價重上1元大關，曾升至1.02元，最多升5.2%，收市報1元，升3.1%，成交額4.5億元。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

集團公布，今年首季股東應佔利潤25.1億元（人民幣，下同），按年升15%。期內，營業收入升2.5%至232億元；EBITDA為161.1億元，增長2.7%；EBITDA率為69.5%。受新的《商務定價協議》及《服務協議》影響，運營商業務收入205.3億元，按年減少1.1%。

【大行報告】滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

其中，塔類業務收入188.3億元，下跌3%；室內分布式天綫系統業務收入17億元，增長27.1%；智聯業務收入16.3億元，增長37.6%；能源業務收入9.5億元，增長47.8%。兩翼業務收入佔營業收入比重由去年同期的8.1%升至11.1%。截至3月底，塔類站址達到206.2萬個，塔類租戶達到362.3萬戶，較上年末淨增4萬戶；塔類站均租戶為1.8戶。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧