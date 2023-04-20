【中學生創業】中學生都可以學做老闆 學生從實戰中汲取創業經驗

每個人都有一個創業夢，不過創業需要經驗又需要資金。一年一度的「學校起動」計劃「趁墟做老闆」展銷會於明天4月21日在荷里活廣場「開市」，63間參與中學的校長及師生、夥伴企業及機構300名代表將到場支持。

「學校起動」計劃於較早前向近350名中三至中五學生進行了一項有關創業意向的調查，結果顯示，近七成學生(67%)希望日後能創業，原因多為追求成功 (67%)及趁年輕作多嘗試 (64%)，另有超過六成學生(62%)因為不想成為上班族而打算創業; 大多數學生卻擔心缺乏資金(64%)和擔心風險(61%)而不考慮創業。

整個項目由參與學生一手包辦，包括起草計劃書到攤位設計，學生透過活動發揮創意。支持學生的創業，可以留意以下詳情。

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「趁墟做老闆」已踏入第九屆，是專為中學生而設、獨一無二的室內展銷會，由二〇二三年四月二十一日起一連三日假荷里活廣場舉行，共售賣近一百五十款產品, 讓超過一千名中學生從實戰中汲取創業經驗，初嘗做老闆滋味。大會今年不限主題，鼓勵學生自由創作之餘不忘環保，由起草計劃書、定價、營銷策略，均由參與學生一手包辦。

參與中學早前參加了一日的專業培訓工作坊，學習團隊管理、演講技巧、銷售技巧及可持續發展的方案, 又就自己業務計劃書向學校起動計劃委員會進行了口頭匯報。學生將會競逐多個獎項，包括最具娛樂匯報獎、最佳營商計劃書匯報獎、最具商業潛力大獎、最佳宣傳短片獎、最佳攤位設計獎、最佳產品、優秀可持續發展獎等獎項。頒獎典禮將於本星期日（四月二十三日）下午三時正舉行。

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責任編輯：陳玉蓮