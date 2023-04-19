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尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶

環球社會熱點 18:11 2023/04/19

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巴黎聖日耳門球星尼馬（Neymar）去年與模特兒女友Bruna Biancardi宣布分手，直至今年2月一同慶祝尼馬生日，被發現已復合一段時間。Bruna周三（19日）於社交媒體Instagram證實懷孕，更曬出與尼馬多張甜蜜合照，但暫未公布胎兒性別。

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尼馬與Bruna自2021年起相戀，去年1月才正式公開戀情，同年8月就已宣布分手。不過尼馬今年2月慶祝31歲生日時，女方大方發帖文祝福尼馬生日快樂，其後外媒引述消息指兩人已秘密復合一段時間。

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Bruna周三於Instagram貼出5張與尼馬的合照，並以葡萄牙文發文。她表示與尼馬一直期待生兒育女，而肚中的孩子將會加入美好的家庭，有哥哥、祖父母、外祖父母和一眾長輩愛護。

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相中的尼馬穿著T恤短褲，親吻Bruna微微隆起的腹部，又俯伏在Bruna的腹部前。而Bruna的左手無名指上戴著一枚銀戒指，也引起外界猜測兩人是否已訂婚。

另外，尼馬內與前女友、社交媒體名人Carolina Dantas育有一名兒子Davi Lucca，現由兩人共同撫養。

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責任編輯：鄭錦玲

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