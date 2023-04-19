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【快手1024】騰訊向外部資本合夥人派5100萬股快手、貨值25億　五源資本同日整合持股

股市 18:04 2023/04/19

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【快手1024】騰訊向外部資本合夥人派5100萬股快手、貨值25億　五源資本同日整合持股

快手 （01024） 股東們持續整合手上持股，聯交所周三（19日）披露，騰訊 （00700） 旗下Tencent Plus Partners（TPP）間接控權投資主體Parallel Nebula Investment（PNI）上周四（13日）向外部資本合夥人派貨5115.55萬股，以當日收市價計，貨值28億元。

雖然騰訊的快手B股權益由20.46%降至19.02%，仍持6.79億快手B股，但實際上，騰訊不包括TPP的持股保持不變，維持17.96%。消息指，分配是PNI應部分外部資本夥伴要求所進行，PNI 今次派貨後，仍持有3197.22萬股快手。

五源資本（前稱：晨興資本）旗下基金上周四同樣向合夥人分派股份，五源資本合夥人張斐獲派138.41萬股快手，張斐B股持股佔比由0.46%增至0.5%，即1792.59萬股。

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編輯：李哲毅

港股 美股 快手—W（01024） 騰訊控股（00700）
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