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【網龍 777】 網龍擬分拆教育業務 與美股GEHI合併 股價一度升逾5%

股樓投資 17:55 2023/04/19

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網龍（00777）公布，建議分拆中國境外的教育業務，與紐交所上市公司啟今教育（美﹕GEHI）合併，變相分拆業務在美國上市。分拆消息公布後，股價今早（19日）曾升逾5%，高見15.1元，其後升幅收窄，收報14.82元，升3.6%。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

網龍宣布，將估值7.5億美元的中國境外教育業務與GEHI合併，完成後，公司將擁有GEHI約72.9%的股權，並持續經營業務包括遊戲業務；中國的教育業務；及其他非教育業務。與此同時，GEHI將出售其於中國的教育業務。

另外，公司將以所持若干GEHI普通股以實物分派方式宣派特別股息，初步估計涉及GEHI的普通股不超過2%，相當於GEHI最多約1.49%股權，而連同行使僱員持股及債券，公司在GEHI的持股則料會攤薄至約61.3%。

【安踏體育 2020】安踏體育折讓8.8%配股 籌117億元 股價曾挫近9% 一度跌穿配股價【見下頁

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公告又指，GEHI將會改名為Mynd.ai, Inc.，股份代號為MYND。公司表示，代價釐定乃假設營運資金處於正常水平，有關中國境外教育業務去年1.7億元（人民幣，下同），資產淨值10.8億元。至於GEHI在合併前作重組後，持有新加坡教育業務，2021年度純利為380萬美元。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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記者：郭秀慧

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港股 派特別股息 合併 分拆 純利 網龍（00777）

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