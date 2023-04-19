【消費優惠】「YOHO MEGA SALE」五一黃金周登場 單日最高消費回贈達2,900元

適逢五一黃金周假期將至，YOHO MALL舉行年度消費盛典「 YOHO MEGA SALE」將於4月29日至6月6日乘勢登場，並送出400萬消費回贈，當中包括：「初夏消費狂賞」單日最高回贈2,900元；聯同多個國際知名品牌特推「YOHO時裝巡禮」，特選商户設會場限定1折及半價專區，各大類型星級商户亦會推出「超值筍貨」高折扣優惠產品。此外，活動亦會同步加推「儲印多重賞」，消費儲印花即可換名牌手袋8折券。

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年度盛事「YOHO MEGA SALE」乘五一黃金周登場 逾400萬激賞震憾全場

第1激賞：「YOHO MEGA SALE」初夏消費狂賞購物回贈

由5月1日至31日，The Point 會員於YOHO MALL憑電子貨幣即日消費滿下列指定金額，即可獲贈電子贈券套裝，3級額度回贈層層遞升，消費愈高，回贈愈多；換領獎賞之餘同時亦可賺取The Point積分。

消費滿指定金額 換領 HK$3,000 HK$100 電子贈券套裝 HK$8,000 HK$600 電子贈券套裝 HK$20,000 HK$2,200 電子贈券套裝

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第2激賞：「YOHO時裝巡禮」特設限時優惠區1 折瘋人氣品牌大熱單品

由4月29日至6月6日，YOHO MALL與場內多個人氣名牌手袋、時尚鞋款及皮革用品商戶聯手打造「YOHO時裝巡禮」。尊貴時裝專門店L Buy特推YOHO MALL限定1折及半價專區，包括逾350件名牌單品， 1折專區必搶清單包括COACH, Michael Kors, KENZO及 MOSCHINO單品；而半價專區則搜羅多款超高人氣GUCCI, BV, Prada, Balenciaga 單品。同時，場內精品名牌專賣店ISA更乘消費券派發，推出全店精選貨品多重折扣優惠，亦加推消費現金抵用券優惠，顧客於門市消費滿指定金額，每筆消費最多可享600元折扣優惠。

第3激賞：「儲印多重賞」消費儲印花換L Buy 8折券

除了時裝以外，其他星級商戶涵蓋美容化妝品、珠寶配飾、吃喝玩樂、電子家居及兒童用品等亦同步推出「超值筍貨」優惠，如：SUNION 7折Apple MacBook Pro 14-inch、GHD 75折PLATINUM+造型夾套裝及CITY CHAIN半價鐵達時腕錶款式等。活動期間同期更舉辦一田購物優惠日，優惠筍貨源源不絕。

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撰文：鄭日棱