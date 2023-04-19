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【網上騙案】停一停 先核實身份 騙案按年大升45% 涉款高達48億元

理財智慧 17:46 2023/04/19

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香港去年有近28,000宗騙案，較之前一年大升45%，涉款高達48億元。近年騙案日益猖獗而且手法層出不窮，其中一種常見手法是冒充正規機構進行詐騙，例如冒充證券公司、銀行、監管機構或政府部門的職員。

騙徒更花盡心思，例如偽造印有正規機構標誌的名片、職員證或文件，務求令人信以為真。亦有不少人收到各種信息表示缺問卷調查、或將其加入群組、又或用一些利用時下熱門話題作切入點，騙取受害人個人資料、戶口號碼及登入密碼，或一次性驗證碼，或誘騙受害人付款、進行金錢交易或投資。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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每件事都諗一諗  先核實對方身份

為了避免跌入騙案，若收到陌生來電、SMS、Whatsapp、Wechat或電郵，都必須要提高警惕，只要涉及個人資料或金錢的要求或指示，都要保持冷靜，先核實對方身份，不要誤信陌生人。另外，亦可以記錄對方資料，例如姓名，所屬機構、部門及職位、電話號碼或電郵等，之後自行再尋找有關機構的聯絡方法核實對方身份。另一個比較簡單的方法，多與家人及朋友聯繫，非家人及朋友的電話及信息不要回覆。

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責任編輯：陳玉蓮

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