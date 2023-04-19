【騰訊700】騰訊再推限玩令 未成年玩家五一假期最多登錄10小時

騰訊(00700) 再向未成年玩家推出玩令。旗下騰訊遊戲公布五一勞動節假期未成年人限玩通知，今年五一勞動節假期前後，騰訊遊戲在中國大陸地區運營的網絡遊戲面向未成年人最多登錄10小時。騰訊今日收報357.2元，跌2.2%。

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騰訊結合《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，未成年人可在4月21至22 日（周五、周六）、28日（周五）、29日至5月3 日（五一勞動節假期）、5日（周五）、7日（周日）每日的20時至21時之間登錄遊戲。而在其他工作日，以及調休上班的4月23日（周日）和5月6日（週六），均為禁玩時段。

另外，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在參加上海車展期間表示，截至目前，騰訊已經為100家車企及出行科技公司提供服務，與超

過600家生態合作夥伴打造了聯合創新方案，騰訊的智能座艙方案也已經搭載至800多萬輛汽車。

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