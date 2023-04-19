▲ 【投資移民】財庫局重申今年公布資本投資者入境計劃細節 未設硬指標

《財政預算案》提出重新引入俗稱投資移民的「資本投資者入境計劃」，署理財庫局局長陳浩濂出席立法會時表示，計劃細節將會在年內推出，新計劃大致沿用原有框架和申請資格，但投資金額要求將倍增。陳浩濂表示，目前未就計劃設立硬性的成效指標。政府會於推行新計劃後評估成效，確保吸引目標資產擁有人在香港管理財富和投資。

他表示，港府擬改良資本投資者入境計劃申請者的投資範疇，在金融資產以外增加有利香港長遠發展的資產類別，包括創新科技企業，以達致吸引更多新資金和人才落戶香港，為經濟注入新動力的同時，促進本港的行業發展。

陳浩濂稱，政府將於敲定有關細節和具體申請安排後作出公布，並會透過不同途徑，包括由投資推廣署專為家族辦公室提供一站式服務的FamilyOfficeHK專責團隊，以及其派駐全球各地經濟貿易辦事處的招商引才專組及投資推廣組等，向目標客戶群作廣泛宣傳。

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編輯：麥德銘