美日第一夫人外交 岸田裕子偕吉爾種櫻花樹展現友誼

日本首相岸田文雄夫人岸田裕子罕有獨自外訪，應美國第一夫人吉爾（Jill Biden）邀請出訪美國。吉爾與岸田裕子更齊齊拎起鐵鏟，於白宮種下櫻花樹以凸顯美日友誼。

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岸田文雄今年1月訪美期間，吉爾剛完成切除3處皮膚病變的手術，未能陪同美國總統拜登（Joe Biden）接待岸田夫婦。

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日媒指，今次為首次有日本首相夫人接受美國總統夫人邀請單獨訪美，情況實屬罕見。

兩人會面期間，品嘗了岸田裕子專程帶到美國的茶葉。然後吉爾帶岸田裕子參觀白宮，並帶對方前往橢圓形辦公室與拜登短暫會面。

吉爾也安排午宴款待岸田裕子與一眾嘉賓，包括加州民主黨日裔眾議員松井（Doris Matsui）、日裔芭蕾舞者Maki Onuki、耶魯大學醫學院免疫學教授岩崎明子。

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吉爾與岸田裕子也在白宮東翼附近的花園，種植了一棵櫻花樹並用鏟子為樹根添土，以紀念兩國之間的友誼。

拜登尋求促進與日韓的關係，將於下周接待南韓總統尹錫悅和夫人金建希。

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責任編輯：鄭錦玲