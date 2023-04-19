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【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%

股樓投資 17:23 2023/04/19

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中聯通（00762）公布首季多賺11.2%，再創上市以來同期新高。惟股價隨大市受壓，終止連日升勢，今早（19日）一度低見6.14元，挫3.6%，收報6.21元，跌2.5%，成交額5.3億元。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

聯通首季純利按年升11.2%至51.6億元（人民幣，下同），營收按年升9.2%至972.2億元，增速達近10年來同期高位水平。以業務劃分，服務收入861.2億元，按年上升6.1%，當中產業互聯網業務收入223.9億元，佔服務收入比重26%，按年提升2.1個百分點；EBITDA按年上升2.8%至257.3億元。

大行予中聯通最新投資評級及目標價﹕

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季內實現經營現金流169.6億元，按年增21.8%，佔經營收入17.4%，改善1.8個百分點。「大聯接」用戶規模達到9億戶，其中5G套餐用戶達到2.2億戶，移動用戶ARPU按年增加0.9元或2%至44.9元，移動服務收入按年升4.4%至438.2億元；固網寬帶接入收入上升3.1%，達到118.6億元。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

公司指，期內加速推進人機物泛在互聯，加快發展物聯網和工業互聯網，物聯網終端連接數達到4.2億個。公司表示，今年將繼續堅定踐行網絡強國、數字中國、智慧社會戰略部署，深入實施「1+9+3」戰略規劃體系，以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效，以數字化網絡化智能化助力中國式現代化加速向前，為股東、客戶及社會創造更大價值。

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記者：郭秀慧

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中國聯通（00762） 港股 EBITDA 物聯網 目標價 營收 純利

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