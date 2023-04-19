投資客1160萬購東涌水藍‧天岸　料享約2.6厘租金回報

再有投資者入市，中原地產陳賢欣說，東涌水藍‧天岸1座中層D室，實用面積811平方呎，三房套房間隔，享全機場海景，連租約開價1,300萬元，近日獲投資者垂青，議價後以1,160萬元易手，實用呎價約14,303元。

陳賢欣透露，買家有見復常通關後，樓市明顯回升，加上本身對東涌區的寫意環境情有獨鍾，故入市作長線投資用途，而將來退休後亦可自用。他續說，單位現時月租2.5萬元，按成交價計，租金回報約2.6厘。

資料顯示，原業主於2008年以506.07萬元購入單位，持貨15年，現帳面獲利653.93萬元，物業期內升值1.3倍。

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