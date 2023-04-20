特朗普再推新系列NFT 數目展重返白宮決心

美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（18日）在自家社交平台Truth Social宣布，發行全新非同質化代幣（NFT）系列。是次發行NFT在Polygon區塊鏈上打造，一共有4.7萬枚，較首次發行系列多2,000枚，有分析指，數量象徵特朗普重返白宮，擔任第47屆美國總統的決心。

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是次發行的NFT每枚售價99美元（約772.2港元），和上一批相同。交易網站顯示，若買家購買47枚NFT，就可以在特朗普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與他共進晚餐。而使用加密貨幣購買100枚NFT的藏家，可共進晚餐之餘更會獲贈一份特朗普集團主題的藝術品。

是次發行NFT的部分圖案設計

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特朗普表示，上一輪於去年12月發行的NFT取得巨大成功。而是次發行的NFT圖案包括特朗普化身廚師，手持擺放著漢堡熱狗的托盤，及他穿著皮褸騎電單車，手彈吉他等形象。據悉每個圖案發行數目不會多於10張，部分更只得1張。

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特朗普更為宣傳新NFT發行，2年來首次在社交平台Instagram和Facebook上出帖。Instagram一連4個帖文內容包括是次NFT發行的圖案，和一條宣傳短片。據報是次NFT發行數小時後已經售罄。據悉特朗普首批NFT亦在發行1天內售罄，收入高達近乎440萬美元（約3,432萬港元）。

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責任編輯：李俊儀