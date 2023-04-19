布蘭特及紐約原油齊跌0.4％ 市場料聯儲局下月再度加息

石油在周三（19日）下跌，因為市場權衡美國聯儲局可能會加息，導致增長減緩並抑製石油消費，抵消了美國庫存下降和中國經濟數據強勁的影響。

截至香港時間下午2點41分，布蘭特原油期貨下跌0.35美元，約0.4%，至每桶84.42美元。美國紐約原油下跌0.33美元，約0.4%，至每桶80.53美元。

亞特蘭大聯儲銀行（Federal Reserve Bank of Atlanta）行長Raphael Bostic 周二（18日）表示，美國央行可能還有一次加息來對抗通脹。市場認為，聯儲局在5月政策會議上加息25個基點的可能性為86%。

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該行認為，隨着「百億補貼」等下沉策略的不斷推進，平台下沉市場用戶滲透率有望進一步提升。同時，京東於1月發布「春曉計劃」以吸引更多第三方商家資源，新品類拓寬在帶來規模提升的同時，或將有望驅動第三方供貨業務GMV的增速超過平台供貨業務。受益於業務結構的不斷優化，集團經營效率有望持續提升。

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在歐洲，歐洲央行官員也對通貨膨脹持謹慎態度，並暗示利率必須繼續上升。

市場人士周二援引美國石油協會的數據稱，一份行業報告顯示，截至4月14日的一周內，美國原油庫存下降了約268萬桶，油價因此上升。這些人說，上週汽油和餾分油的庫存也有所下降。

同時，數據顯示，第一大原油進口國中國的經濟在第一季度增長了4.5%，快於預期，而該國的煉油廠吞吐量在3月份上升到了創紀錄的水平。

「市場已經對中國重新開放對需求的影響感到不耐煩。」，澳新銀行研究部分析師Brian Martin和Daniel Hynes表示，其經濟正以一年來最快的速度增長，這對未來幾個月的需求來說應該是個好兆頭。然而，他們又稱這正被其他方面的疲軟所抵消，因為柴油和噴氣燃料的煉油利潤暴跌，表明全球需求正在疲軟。

在需求低迷和市場產品供應增加的情況下，從亞洲到歐洲的餾分油和汽油裂縫疲軟。

亞洲煉油商在4月份繼續搶購俄羅斯原油，這給石油基準增加了更多壓力。根據交易員和路透社的計算，印度和中國在4月份迄今為止已經以高於西方價格上限每桶60美元的價格搶購了絕大多數俄羅斯石油。

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責任編輯：張瑋婷