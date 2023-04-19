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【內房危機】融創離岸債權人據報遭投資者顧問敦促推遲簽署債務重組協議

股市 17:02 2023/04/19

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融創離岸債權人據報遭投資者顧問敦促推遲簽署債務重組協議

融創中國 （01918） 已公布境外債務重組計畫，雖然已獲債權人小組支持，但仍面臨挑戰。據外電引述消息人士指，投資者顧問要求融創的離岸債權人不要急於簽署債務重組支持協議，以談判更好的條件。據指，該等投資者持有約10億美元融創債權。

知情人士表示，投資者顧問在周二的電話會議上稱，離岸債務重組計畫在展期、減值、資產抵押等方面，與境內債權人存在很大差距，離岸債權人也應該獲得資產抵押，至少是以融創服務 （01516） 作為抵押。

消息指，顧問認為主要是轉換價格方面的協議還有改善空間，而且，他們呼籲其他債權人團結，以達到足夠債權數量來阻撓協議。

另外，據指，持有約50%無擔保離岸債券的債權人，已經簽署了重組支持協議。

融創股價全日跌4.2%，收報1.82元。

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編輯：袁諾曦

港股 融創中國（01918） 融創服務（01516）
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