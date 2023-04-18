老牌屋苑百福花園再錄蝕讓　兩房戶698萬售　持貨4年帳面損失80萬

近月樓市交投放緩，整體樓價整固壓力再現，近期市場上蝕讓成交亦明顯增加，北角老牌屋苑百福花園再錄得蝕讓成交，世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園百勝閣高層F室，單位實用面積約547平方呎，屬兩房單位設計，望向西樓景單位，新近獲買家以698萬元承接，實用呎價達12,761元，原業主約於一個月前以750萬元放售，最終減價52萬元成交，減幅約近7%。

蔡嘉駿補充，原業主業主早於2019年3月以778萬元購入單位，持貨4年帳面損失80萬元，期間呎價逾10%。

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