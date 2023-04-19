▲ 【大行報告│9999】大摩：網易下半年有多款遊戲推出、料遊戲收入增長回復雙位數 重申為行業首選兼升目標價

網易 （09999） （美：NTES）今年股價跑贏其他中資互聯網股，摩根士丹利指，網易仍是該行在互聯網股中的首選，市場仍未反映休閒電玩遊戲《蛋仔派對》的長期貢獻，以及可能於下半年推出的《蛋仔派對》海外版及動作遊戲《燕雲十六聲》，因此調高網易美股目標價，升7.5%至115美元。

下半年遊戲收入增長約11%

大摩指，網易遊戲版圖接連獲批，令下半年推出的遊戲較上半年更多，預期下半年遊戲收入增長會回到雙位數，按年增長約11%，主要由《Eggy Party》、《逆水寒》及《哈利波特：魔法覺醒》帶動。

「隨網易陸續推出多項新手遊，預期市場會調高網易下半年的業績預測。」

大摩調高網易今年遊戲收入增長至10%，經營利潤較市場預期高6個百分點，以今年預測市盈率17倍計算，估值仍然吸引，目標價相當於2023年預測市盈率約21.5倍，2024年約20倍。

首季業績方面，大摩預計網易遊戲收入增長3%至178億元人民幣，毛利增9%至190億元，經調整經營溢利增長2%至約64億元。

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編輯：陳韻妍