【恒大3333】恒大獲萬科大股東深圳地鐵接手深圳巨無霸舊改項目　另將履行「15恒大03」債券收購義務

▲ 恒大獲萬科大股東深圳地鐵接手深圳巨無霸舊改項目 另將履行「15恒大03」債券收購義務

中國恒大 （03333） 正在持續推進債務重組時，再獲「白武士」出手接收項目。據內媒報道，萬科 （02202） 大股東深圳地鐵接手恒大位於深圳的橫崗四聯排榜村舊改項目，該項目計劃總投資464.43億元人民幣。

該項目為橫崗面積最大的一個舊改項目。內媒引述深圳公共資源交易公共服務平台發布《龍崗區四聯社區排榜村城市更新項目醫院設計總承包》招標公告指，招標方為深圳地鐵置業集團。據指，持有者已由恒大集團變為深鐵置業，項目和恒大已無任何關係。

另外，恒大將進行對「15恒大03」債券的收購義務。受託管理人國泰君安公告，根據「15恒大03」設定的增信機制，恒大對本期債券全額兌付作出過收購承諾，在觸發相關情形時，有義務收購本期債券。恒大去年以來在持續推進境外債務重組工作，受託管理人曾書面提示恒大債務重組時須考慮對本期債券作出的收購承諾。

國泰君安指，現已確認恒大對「15恒大03」債券的收購義務。目前，受託管理人正在與恒大債務重組財務顧問及法律顧問進一步溝通境外債務重組相關問題，以及本期債券須採取的行動。

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編輯：袁諾曦