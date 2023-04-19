Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人黃燮秋師傅訪港　擔任客席廚師　帶來多款創新惹味菜式

▲ 黃燮秋師傅(Dennis Wong)

Le Soleil越南餐廳是全港唯一位於五星級酒店的越南餐廳。三藩市Le Soleil越南餐廳總店創辦人的黃燮秋師傅 (Dennis Wong) 將於4月22日起到訪香港並擔任客席廚師，親手為客人炮製多款全新創作的拿手好菜，讓您品味精緻的越式佳餚。

▲ 餐廳環境

是次新菜式以香濃醬料入饌，當中包括不少海鮮菜式，黃師傅喜歡其鮮味和越南香料十分合拍。率先登場有越南咖喱炒大蝦（$388），大蝦爽口彈牙，配合富越南特色的咖喱，惹味非常；青咖喱花蛤配喇沙葉（$258）亦是必試菜式之一，相對於黃色和紅色咖喱，綠咖喱顯得沒那麼的嗆辣，個性來得溫和一點，帶一種清甜味，配上肉味鮮甜、高蛋白質的花蛤和「越南香菜」—喇沙葉，獨特的香味令菜式非常受歡迎。不容錯過的還有選材講究的天婦羅黑松露鮑魚（$238），由黃師傅精心烹調而成，厚切的鮑魚被薄脆的天婦羅漿包裹，吃下絕不油膩，外脆內鮮甜軟腍，口感豐富非常，又一水準之作！

▲ 越南咖喱炒大蝦

▲ 青咖喱花蛤配喇沙葉

▲ 天婦羅黑松露鮑魚

黃師傅亦特別推介黃咖喱燴鴨脾配芋頭及日本南瓜（$218），採用鴨脾，肉質嫩滑，黃咖哩的香味滲透其中，令整道菜式鮮味四溢；越南炒大蝦配椰香墨汁扁意粉（$288），先以墨汁炒香扁意粉，加以越南大蝦，椰香香氣撲鼻，讓人垂涎欲滴！

▲ 黃咖喱燴鴨脾配芋頭及日本南瓜

此外當然不少得品嚐越式湯檬，扎肉及牛肉順化湯粉（$288），扎肉咬口彈牙，將酸、甜、鮮、辣，以及檸檬草的味道融合在一起，滿載越南風味！

其他推介的菜式包括濱海配河內巴沙魚（$198）、越式香茅清湯燴牛腩（$288）、越式香炸黃花魚配咸梅汁（$328）、越式紅𩶘魚酸辣湯（$328）、越式炒龍蝦臘腸糯米飯 （$608）等，每款均以新鮮海鮮搭配越南獨特香料和食材，各具特色，不容錯過！

Le Soleil越南餐廳置身於全港獨有的110尺高室內花園，能讓天然光線射入種滿花草及噴泉的園林雅座，環境清幽怡人。您可一邊欣賞園林美景，一邊享受黃燮秋師傅的特色美食，讓您感受熱烈的越南風情！請即致電2733 2033或透過網上 https://app.optitable.com/en/reservation/at/lesoleil/ 訂座。

*另加一服務費。

Le Soleil越南餐廳

地址： 九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店三樓

營業時間： 午餐（星期一至日）：中午12:00－下午2:30

下午茶及歡樂時光（星期一至日）：下午3:00－下午5:30

晚餐（星期一至日）：晚上6:00－晚上10:30

訂座： 2733 2033 / https://app.optitable.com/en/reservation/at/lesoleil/

(特約)