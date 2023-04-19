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【單位直擊】鄰近港鐵站居屋　3年貶值逾15%　欣明苑業主帳蝕80萬

股樓投資 16:50 2023/04/19

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雖然樓價回升，但二手市場仍見蝕讓，就連鄰近港鐵站的居屋也難幸免。香港置業唐荣花說，將軍澳居屋欣明苑D座低層06室，實用面積401平方呎，兩房間隔，向正南，望園景，日前以425萬元易手，實用呎價約10,600元，帳面蝕80萬元。 

唐荣花透露，單位原叫價505萬元，放盤約2星期後獲同區客洽詢，雙方經議價後，終減價80萬，以425萬元易手，低市價約10%。據了解，買家為首置客，心儀單位配套齊全，故睇樓數次後拍板入市。從相片可見，單位裝修企理，可即買即住。 

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資料顯示，原業主於2020年4月以約505萬元購入上述單位，剛3年禁售期剛過即沽，現帳面虧損約80萬元，單位期內眨值約15.8%。 

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撰文 : 黃卓賢

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