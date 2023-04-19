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英國消費者價格比預期高0.9％ 成西歐唯一上個月公佈兩位數數字國家

環球政經 09:26 2023/04/19

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英國周三（19日）公佈官方數據，指其消費者價格成西歐最高，成為唯一在上個月公佈兩位數數字的國家。此前3月份的通貨膨脹率從2月份的10.4%降至10.1%，低於預期。

接受《路透社》調查的經濟學家預測，3月份CPI年率將降至9.8%，進一步遠離10月份的11.1%的41年高點，但仍在蠶食工人的消費能力，因為工資增長較少。

在核心通脹率，剔除波動較大的能源和食品價格，未能如預期般下降，而是維持在6.2%之後，這些數據可能會增強英國央行下個月將再次加息的賭注。

財政部長Jeremy Hunt亨特說：「這些數字再次證明了為什麼我們必須繼續努力推動通貨膨脹率下降，以便我們能夠緩解家庭和企業的壓力。」

國家統計局表示，3月份食品和非酒精飲料的價格按年計算上升了19.1%，這是自1977年8月以來最大的增幅。‘

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上個月，英國央行表示，它預計第二季度的通貨膨脹率將 「大幅下降」。在2月份，英國央行曾預測3月份的通脹率為9.2%。

摩根大通(JP Morgan)（JPM）的全球市場策略師Hugh Gimber說："5月份再次加息25個基點的可能性似乎很大，除非經濟數據顯示出更明確的降溫跡象，否則央行必須隨時準備採取進一步行動。

雖然隨著去年能源價格的急劇上升，通脹率可能會自然下降，但英國央行正在努力判斷通脹率下降的速度。其他指標在這方面看起來喜憂參半，周二（18日）的數據顯示工資增長強於預期。然而，商業調查顯示，成本和銷售價格壓力有所下降。

3月份，製造商收取的價格通脹率大幅下降至2021年10月以來的最低點，為8.7%，低於2月份的11.9%，主要反映了石油價格的下降。製造商的原材料成本比去年同期高出7.6%，低於2月份的12.8%。

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責任編輯：張瑋婷

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