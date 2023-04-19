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【大行報告】滙豐研究：去年業績遜預期致股價跌 下調翰森製藥今明兩年銷售預期

股樓投資 19:21 2023/04/19

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滙豐研究表示，翰森製藥（03692）股價自2月以來累跌約10%，主要是由於去年業績遜預期，並就此將對公司今明兩年銷售預期分別降低6%和3%，以反映Almonertinib去年納入國家醫保降價43%，相應下調對該藥預測。該行將目標價由18.2元降至17元，予其「持有」評級。翰森製藥周三（19日）收報15.08元，跌幅1.7%。
 

 

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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該行指出，公司現估值相當於預測今年市盈率29倍，而同行市盈率為27倍，認為其估值合理，目前市值已經反映其創新藥物銷售貢獻較高帶來的溢價。滙豐研究降其今年盈測2%，惟輕微上調明年盈測1%，料收入及純利在2022至2025年間年均複合增長率分別13%及11%。另外該行亦預測公司其他創新藥物將恢復增長，因其六個創新藥物都被納入醫保。


 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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據公司上月公布截至去年12月底止全年業績，營業額93.82億元人民幣，按年跌5.6%。純利25.84億元人民幣，亦按年跌4.8%

 

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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記者：鄭昊彤

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翰森製藥 （03692） 估值合理 遜於預期 港股 大行報告

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