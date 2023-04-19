傳歐盟數碼市場法迫蘋果開放生態圈 iOS17將開放安裝App Store外應用

歐盟的《數碼市場法》（Digital Markets Act, DMA）將於明年正式生效，彭博記者Mark Gurman透露指蘋果（美：AAPL）在法規下將被迫開放生態圈，並計劃於iOS 17中首度開放側載，允許用戶從官方 App Store以外的途徑，下載和安裝應用程式，以確保裝置符合法規。

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歐盟數碼市場法中要求擔任「看門人」的公司，即蘋果與Google（美：GOOG）需向其他公司與開發商開放其服務平台。蘋果開放生態圈，意味開發者可省下App Store的上架費，以及減少蘋果的抽成。不過Gurman亦提醒，屆時用戶透過非官方渠道下載應用程式就要自行負責風險。他亦補充，iPadOS預計在明年之前也將支援程式側載。

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法規亦對蘋果其他的服務帶來重大變革，包括訊息、FaceTime、Siri 等，將無法再以封閉形式營運。蘋果以往曾聲稱，開放側載將會破壞 iPhone 用戶過去依賴的隱私安全保護機制。而法規生效後，若蘋果違反其要求，公司將會違反歐盟法律，或面臨高達其全球收入 20% 的罰款。

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記者：鄭昊彤