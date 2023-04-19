【SPAC】王幹文批SPAC上市規則不合理 倡「SPAC 2.0 」容普通投資者參與

諾圻資本有限公司主席王幹文表示，在目前香港的SPAC 上市規則（18B規則）及相關實施做法下，SPAC形式上市的投資者、發起人和目標公司間的內在固有平衡失效，令在港的SPAC方式上市發展緩慢，建議交易所應改變規則並提出香港 SPAC 2.0 版，包括容許普通投資者參與認購及交易，以提升市場流動性。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

王幹文指出在現時18B規則之下，投資者進場受限或對其吸引力不夠，發起人利益過重但因適格要求不清晰而進場困難，目標公司隱性成本高而上市效率未知。他認爲必須針對性解决上述對各參與方的痛點問題，恢復 SPAC 的内在平衡架構，為此而提出了香港 SPAC 2.0 版的建議。

除了允許普通投資者參與認購及交易，為針對規則現存問題，王幹文亦提出多項建議，包括取消發起人提成權，以減少發起人權證行權的潜在稀䆁影響；採取現金行權，為繼承公司帶來額外融資及增厚其每股資產淨值；提升權證的攤薄上限，以吸引全球投資者參與；進一步明晰SPAC發起人的適格要求；以及允許併購交易和落實 PIPE 投資同步推進，以便捷性優勢吸引更多優質的併購目標。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

王幹文認為，香港 SPAC2.0 版的建議與港交所當前對香港 SPAC 的整體定位並不衝突，而港交所旨在引進優質的發起人，增加併購目標估值的約束機制以及規範併購交易等做法，正是過往美國 SPAC 所不足的。他表示將與團隊進一步收集更多專業意見，並儘快形成建議報告呈交給香港交易所。

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：鄭昊彤