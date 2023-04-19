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【SPAC】王幹文批SPAC上市規則不合理 倡「SPAC 2.0 」容普通投資者參與

股樓投資 17:06 2023/04/19

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諾圻資本有限公司主席王幹文表示，在目前香港的SPAC 上市規則（18B規則）及相關實施做法下，SPAC形式上市的投資者、發起人和目標公司間的內在固有平衡失效，令在港的SPAC方式上市發展緩慢，建議交易所應改變規則並提出香港 SPAC 2.0 版，包括容許普通投資者參與認購及交易，以提升市場流動性。

 

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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王幹文指出在現時18B規則之下，投資者進場受限或對其吸引力不夠，發起人利益過重但因適格要求不清晰而進場困難，目標公司隱性成本高而上市效率未知。他認爲必須針對性解决上述對各參與方的痛點問題，恢復 SPAC 的内在平衡架構，為此而提出了香港 SPAC 2.0 版的建議。

 

除了允許普通投資者參與認購及交易，為針對規則現存問題，王幹文亦提出多項建議，包括取消發起人提成權，以減少發起人權證行權的潜在稀䆁影響；採取現金行權，為繼承公司帶來額外融資及增厚其每股資產淨值；提升權證的攤薄上限，以吸引全球投資者參與；進一步明晰SPAC發起人的適格要求；以及允許併購交易和落實 PIPE 投資同步推進，以便捷性優勢吸引更多優質的併購目標。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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王幹文認為，香港 SPAC2.0 版的建議與港交所當前對香港 SPAC 的整體定位並不衝突，而港交所旨在引進優質的發起人，增加併購目標估值的約束機制以及規範併購交易等做法，正是過往美國 SPAC 所不足的。他表示將與團隊進一步收集更多專業意見，並儘快形成建議報告呈交給香港交易所。

 

 

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記者：鄭昊彤

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經濟 香港交易及結算所有限公司 特殊目的收購公司（SPAC）

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