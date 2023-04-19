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泰國押後至9月收航班旅客入境稅 旅遊業界促海陸空同步

環球社會熱點 16:10 2023/04/19

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泰國政府近日宣布，因執行問題決定延後至今年9月實施航空旅客入境費。當地旅遊業界人士希望，政府能同步實施海陸空3路的收費安排。

泰國徵收外國旅客70元入境費 6月1日起生效 【下一頁】

旅遊及體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，由於航空公司不同意就海外旅客﹑泰國民眾及旅居泰國外籍人士設立不同收費安排，決定延後向經航班入境的國際旅客入境費。

布吉島旅遊業協會顧問主席Bhummikitti Ruktaengam指出，如果航班旅客的入境費可押後至9月，經陸空兩路入境的旅客理應同獲延後收費。他憂慮陸路旅客人數或受差別實施時間影響而減少，打擊部分地區的旅遊業。

Bhummikitti強調同意向旅客有系統地收取入境費，認為措施有助發展旅遊業及當地社區，乃至負擔旅客在公立醫院的醫療費用。他指旅客在布吉一年的未付醫療支出高達超過1000萬泰銖（約228萬港元）。

【潑水節】泰國總理巴育落區玩水戰 即買水槍「還擊」 【下一頁】

但Bhummikitti亦認為與其依賴航空公司，政府應該設立中央機構，單獨負責收取及管理海陸空旅客的入境費。

酒店業協會主席Marisa Sukosol Nunbhakdi則歡迎政府決定，指延後將有助降低旅客負擔，直指泰國旅遊業仍處於恢復階段，入境旅客數目仍低於2019年數量。

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責任編輯：吳漢培

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