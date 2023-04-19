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【職場小薯】人工多3500元 VS 好同事 網民話做人要現實啲 ?

理財智慧 16:41 2023/04/19

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打工仔轉工時出現困境，有位初出茅廬的打工仔表示，在現時的公司工作快4年，但只加過1000元人工。雖然如此，但老闆、同事都對他很好，而且請假容易，在公司工作像是一家人般，但由於人工太低又缺乏晉升空間，事主因而見工，最終獲得新offer，人工多3500元，而且有升職機會。但在此期間，事主感到很難過，因為不捨得舊公司同事，又認為錯或許不是最重要的事，應該要繼續留在原公司?

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不少網民都支持樓主轉工，因為轉工後人工多3500元，而且有更多的升職空間，有人指樓主需要跳出舒適圈而不是因為同事好選擇留在原公司。再者，即使轉工舊同事六可以成為朋友，不需要太介懷。

人總會害怕改變，對未來的不確定性而有所恐懼，但只要願意嘗試，還是可以過的。正如樓主的情況，由於他在原公司工作多年，要學習的基本上也學得到，轉工後人工可以提升，亦可以見識其他的工作內容不失為一個好選擇。

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責任編輯：陳玉蓮

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