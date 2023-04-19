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【富豪城市】2023全球最多有錢人城市　紐約居榜首　香港排十甲之內

環球政經 17:15 2023/04/19

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英國投資移民顧問公司Henley & Partners與環球財富情報公司New World Wealth，周二（18日）聯合發表《全球最富裕城市報告》（World’s Wealthiest Cities Report），美國紐約榮膺榜首，而香港則排第7。

按圖即睇排名：

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報告指出，紐約擁有34萬名百萬富翁，是全球最富有的城市，而排第3及第6的三藩市灣區和洛杉磯，則分別擁有28.5萬和20.54萬高淨值人士，即持有可投資資產超過100萬美元人士。

今年中國有3個城市上榜，香港（12.95萬名百萬富翁）、北京（12.82萬名）和上海（12.72萬名）分別排第7至9名。報告提到，北京和上海在過去10年的排名均有所攀升，但香港卻出現下滑，由2012年的第4位跌至目前的第7位。

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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而十年前位居榜首的東京，今年以29.03萬名百萬富翁跌至第二位；多年來一直是全球最富有城市的倫敦則以25.8萬名富豪跌至第四位。新加坡被認為是世界上最適合營商的城市，也是百萬富翁移民的首選目的地之一，以24.01萬名百萬富翁排名第5。

此外，悉尼以12.69萬名百萬富翁排名第10。報告稱，悉尼擁有世界上最高檔的郊區住宅，在過去20年有特別強勁的財富增長，預計該城市至2040年將躋身全球最富有的城市前5名。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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撰文 : 陳楚琨

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