【富豪城市】2023全球最多有錢人城市　紐約居榜首　香港排十甲之內

英國投資移民顧問公司Henley & Partners與環球財富情報公司New World Wealth，周二（18日）聯合發表《全球最富裕城市報告》（World’s Wealthiest Cities Report），美國紐約榮膺榜首，而香港則排第7。

按圖即睇排名：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

報告指出，紐約擁有34萬名百萬富翁，是全球最富有的城市，而排第3及第6的三藩市灣區和洛杉磯，則分別擁有28.5萬和20.54萬高淨值人士，即持有可投資資產超過100萬美元人士。

今年中國有3個城市上榜，香港（12.95萬名百萬富翁）、北京（12.82萬名）和上海（12.72萬名）分別排第7至9名。報告提到，北京和上海在過去10年的排名均有所攀升，但香港卻出現下滑，由2012年的第4位跌至目前的第7位。

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

而十年前位居榜首的東京，今年以29.03萬名百萬富翁跌至第二位；多年來一直是全球最富有城市的倫敦則以25.8萬名富豪跌至第四位。新加坡被認為是世界上最適合營商的城市，也是百萬富翁移民的首選目的地之一，以24.01萬名百萬富翁排名第5。

此外，悉尼以12.69萬名百萬富翁排名第10。報告稱，悉尼擁有世界上最高檔的郊區住宅，在過去20年有特別強勁的財富增長，預計該城市至2040年將躋身全球最富有的城市前5名。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機