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【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈

股市 15:34 2023/04/19

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【稻米價格】今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口　分析料米價勢飈

全球稻米產量大幅下跌，Fitch Solutions認為，今年稻米市場將陷入20年來最大的供應缺口，缺口料高達870萬噸，將推升稻米價格，預期稻米價格於2024年前將保持高企，勢對稻米進口國構成打擊。

據Fitch Solutions報告指，由於產米國中國及巴基斯坦的天氣欠佳，加上俄烏戰爭持續，今年來稻米平均價格為每英擔17.3美元，2024年只會略降至14.5美元。

「稻米是亞洲不少市場的主要食糧，而稻米價格是食品通脹的主要項目，也是食品安全的關鍵。」

佔全球稻米貿易量7.6%的巴基斯坦，面對洪水的影響，預期今年稻米產量將大跌31%，較原先估計更嚴重。市場預期，稻米主要進口國印尼、菲律賓、馬來西亞及非洲國家將會受到影響。

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