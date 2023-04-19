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Tesla今年第六次減價 Model Y再減3000美元 Model 3減2000美元

環球政經 05:51 2023/04/19

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Tesla（TSLA）周二（18日）在其網站上公佈，部分美國Model Y和Model 3電動汽車降價，是今年第六次在美國降價，令市場擔心影響利潤率。

Tesla將於周三（19日）公佈1-3月的季度業績，主打「長距離」和「高性能」的Model Y 降低了3000美元，主打「後輪驅動 」的Model 3價格降低了2000美元。

Model 3今年在美國的價格降低了11%，Model Y的價格降低了20%，這些舉措是在其最大的市場美國準備引入更嚴格的標準，限制電動車稅收抵免的情況下做出的。

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Tesla最近還在歐洲、以色列和新加坡以及日本、澳大利亞和韓國降低了價格，擴大了1月份在中國開始的折扣活動，以刺激需求。

然而，本月早些時候，Tesla報告稱，第一季度的交付量連續增長4%，遠低於第四季度17.8%的連續增長。

但是，激進的降價也引起了市場對其利潤率的擔憂。根據Refinitiv的數據，雖然Tesla預計第一季度收入將同比增長24.2%，達到232.9億美元，但分析師的平均利潤預期在過去三個月中下降了約2.4%。今年截至周二（18日），特斯拉的股價已經上漲了不到50%。

 

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記者：張瑋婷

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