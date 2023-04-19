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捷榮主席向中信股份旗下大昌行 出售21%股權

股樓投資 16:04 2023/04/19

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咖啡及茶產品產銷商捷榮國際(02119) 宣布，獲公司控股股東Hero　Asia告知，其於今日訂立協議出售公司約21％股權予中信股份（00267）旗下大昌行
食品國際，作價約1.332億元，相當於每股約0.88元，比該股昨日收市價折讓約2.2％。大昌行有權提名兩名人士委捷榮國際非執行董事。Hero Asia由捷榮國際主席兼執行董事黃達堂持有。交易完成後，黃達堂及其配偶持有公司股權由71.41％降至50.41％。捷榮全日大升10%報0.99元，中信則上升0.4%報9.63元。

莎莎上季度零售批發營業額增三成 港澳同店銷售大升六成  詳情請看【下一頁

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

青姐話
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捷榮認為，控股股東出售持股而讓公司引入戰略投資者，相信此舉旨在利用大昌行集團的競爭優勢，加強及擴大集團在中國內地的業務基礎，從而提高集團的整體收入及盈利能力，為公司股東創造巨大價值。

買方大昌行為一家亞洲多元化消費品及汽車分銷企業業務遍及13個亞洲國家和地區。其消費品業務包括食品、快速消費品、醫藥保健品、電器及生活用品的製造、零售及分銷，同時擁有覆蓋廣泛的物流網絡。其亦是大中華地區領先的汽車代理及分銷 商，提供全面的汽車相關服務。

【券商點睇】業績前瞻：3C家電受累地產周期 京東觀望利潤率改善程度  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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