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【機票優惠】大灣區航空推台北機票套票 稅前1890元起、來回3次
Hot Talk 15:21 2023/04/19
大灣區航空推出「香港至台北飛行優惠套票」， 由即日起至5月10日，乘客可以最低1890元購買3套香港至台北來回機票，僅限同一人使用。大灣區航空指，使用有關台北優惠套票的乘客，可以在2024年1月30日或之前出發，每次停留最少兩天、最多停留14天，機票已包括20公斤託運行李限額。
大灣區航空續指，有意購入該套票的乘客，旅程必須從香港出發， 出票時乘客須確定三套來回程機票的航班、日期和時間。出票後，第一套來回程機票不允許變更，第二及第三套來回程機票各允許一次免費變更。之後每次變更，每人每套機票需支付500港元的費用。
|航班
|出發地
|目的地
|出發／抵達時間
|每周航班
|HB502
|香港
|台北
|0855／1045
|星期日、一、二、三
|HB504
|香港
|台北
|1805／1955
|星期四、五、六
|HB503
|台北
|香港
|1145／1340
|星期日、一、二、三
|HB505
|台北
|香港
|2055/2250
|星期四、五、六
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編輯：麥德銘
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