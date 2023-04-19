2023 消費券驚喜禮遇 煤氣優惠大放送 春夏購物多重賞 

2023最新一期電子消費券經已發放，煤氣公司集合線上線下的優質爐具、家居用品、烹飪課程和餐飲美食等激筍優惠，全方位滿足你的生活所需！煤氣公司將繼續支援五大電子付款平台，包括支付寶香港AlipayHK、八達通、WeChat Pay HK、Tap & Go拍住賞及BoC Pay，讓市民輕鬆享受購物樂，以至抵價錢買盡心頭好！

精彩優惠包括：



優質煤氣爐具

1. 購買任何TGC或SIMPA煤氣爐具，即送$200 好氣Fun電子購物禮券²

2. 購買TGC ST62TG煮食爐或TGC Senses+ 710/900，即送美國Instant食物切碎器連電子磅 (價值$1,488)³

優惠期﹕

1. 即日起至2023年7月31日；

2. 即日起至2023年5月31日



高級歐洲進口爐具

1. 購買Mia Cucina煮食爐、焗爐或抽油煙機，即享一件85折，兩件或以上8折優惠

2. 購買Mia Cucina煤氣焗爐，即享7折優惠

優惠期至2023年7月31日



煤氣烹飪中心

1. 免費登記成為「好氣Fun會員」，網上報讀任何烹飪課程，可享高達85折優惠

2. 銅鑼灣利舞臺煤氣烹飪中心門市專享優惠：各式優質家品及食品以特價發售

優惠期至2023年6月30日



精美家品

ENZO (日本製)指定鍋具產品以低至64折發售，包括︰

1. ENZO純鐵26cm煎鍋︰優惠價$798 (原價$1,250)

2. ENZO純鐵28cm炒鍋︰優惠價$998 (原價$1,520)

優惠期至2023年6月30日



CulinArt 1862

凡惠顧午市套餐，即可享9折優惠 (適用於最多6位使用) ⁴

餐牌︰https://bit.ly/3SzOj2V

預訂︰https://bit.ly/3kTrNoY

優惠期至2023年5月11日



「好氣 Fun」會員網購平台

登記成為會員後即可獲得迎新獎賞500分，首張訂單消費滿$200並輸入折扣碼 W22TGF更即減$60。超過350個人氣品牌精選換購優惠包括⁶：

1. 飛利浦 - ADD6910 RO純淨飲水機：50 分 + $2,298 (原價: $2,788)

2. 維特健靈 - 目清素 (強效版) (60粒裝)：100 分 + $389 (原價: $505)

3. 山下菓子 - 一人前果撻 (指定5款口味)：100 分 + $150 (原價: $190)

4. Dyson - V12 Detect™ Slim Fluffy 無線吸塵機 (2022)：100 分＋$4,200 (原價: $5,180)

5. 仁御堂 - 皇牌菜乾豬肺湯400克：100 分 ＋$38 (原價: $55)

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以上資料及圖片只供參考，商品實際價格以網上 顯示為準

尚有其他獨家優惠，歡迎瀏覽 www.towngas.com 了解更多。一同響應振興本地 經濟，盡情享受購物樂趣！

條款及細則：

1. 消費券不適用於購買Mia Cucina廚櫃、繳交煤氣費或已入煤氣賬單之爐具/爐具分期/維修/工程費用/已安裝的工程單之付款

2. 優惠只適用於指定星級優惠價之TGC及SIMP爐具，不可與其他優惠及爐具套餐同時使用

3. 須於2023年7月31日或之前完成安裝，不可與其他優惠包括爐具套餐同時使用，每個煤氣帳戶只限送贈品乙件

4. CulinArt 1862不接受以Tap & Go拍住賞或BoC Pay付款，並須提前預訂座位，及於訂座時說明享用此優惠

5. 所有贈品數量有限，送完即止

6. 網上購物只接受以支付寶香港AlipayHK或Tap & Go拍住賞付款

請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有三年包零件免費保養服務，是顧客信心的保證 。如欲查詢，請致電 2232 1000 或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上 Towngas Appliance Facebook 專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance。

(特約)