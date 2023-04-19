2023 消費券驚喜禮遇 煤氣優惠大放送 春夏購物多重賞 

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精彩優惠包括：
優質煤氣爐具
1. 購買任何TGC或SIMPA煤氣爐具，即送$200 好氣Fun電子購物禮券²
2. 購買TGC ST62TG煮食爐或TGC Senses+ 710/900，即送美國Instant食物切碎器連電子磅 (價值$1,488)³
優惠期﹕
1. 即日起至2023年7月31日；
2. 即日起至2023年5月31日
高級歐洲進口爐具
1. 購買Mia Cucina煮食爐、焗爐或抽油煙機，即享一件85折，兩件或以上8折優惠
2. 購買Mia Cucina煤氣焗爐，即享7折優惠
優惠期至2023年7月31日
煤氣烹飪中心
1. 免費登記成為「好氣Fun會員」，網上報讀任何烹飪課程，可享高達85折優惠
2. 銅鑼灣利舞臺煤氣烹飪中心門市專享優惠：各式優質家品及食品以特價發售
優惠期至2023年6月30日
精美家品
ENZO (日本製)指定鍋具產品以低至64折發售，包括︰
1. ENZO純鐵26cm煎鍋︰優惠價$798 (原價$1,250)
2. ENZO純鐵28cm炒鍋︰優惠價$998 (原價$1,520)
優惠期至2023年6月30日
CulinArt 1862
凡惠顧午市套餐，即可享9折優惠 (適用於最多6位使用) ⁴
餐牌︰https://bit.ly/3SzOj2V
預訂︰https://bit.ly/3kTrNoY
優惠期至2023年5月11日
「好氣 Fun」會員網購平台
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1. 飛利浦 - ADD6910 RO純淨飲水機：50 分 + $2,298 (原價: $2,788)
2. 維特健靈 - 目清素 (強效版) (60粒裝)：100 分 + $389 (原價: $505)
3. 山下菓子 - 一人前果撻 (指定5款口味)：100 分 + $150 (原價: $190)
4. Dyson - V12 Detect™ Slim Fluffy 無線吸塵機 (2022)：100 分＋$4,200 (原價: $5,180)
5. 仁御堂 - 皇牌菜乾豬肺湯400克：100 分 ＋$38 (原價: $55)
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條款及細則：
1. 消費券不適用於購買Mia Cucina廚櫃、繳交煤氣費或已入煤氣賬單之爐具/爐具分期/維修/工程費用/已安裝的工程單之付款
2. 優惠只適用於指定星級優惠價之TGC及SIMP爐具，不可與其他優惠及爐具套餐同時使用
3. 須於2023年7月31日或之前完成安裝，不可與其他優惠包括爐具套餐同時使用，每個煤氣帳戶只限送贈品乙件
4. CulinArt 1862不接受以Tap & Go拍住賞或BoC Pay付款，並須提前預訂座位，及於訂座時說明享用此優惠
5. 所有贈品數量有限，送完即止
6. 網上購物只接受以支付寶香港AlipayHK或Tap & Go拍住賞付款
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(特約)