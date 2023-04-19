英3月通脹率仍破10% 超外界預期

英國國家統計局（ONS）公布數據，3月消費者物價指數（CPI）從上月的10.4%，輕微放緩至10.1%，略高於外界此前普遍預測的9.8%。有分析指，受燃料價格回落至一年前水平影響，數據反應當地生活成本危機略有改善，但麵包、牛奶和雞蛋等食品仍有加價壓力。

英部分食品價格按年增8成 加價成本轉嫁消費者 【下一頁】

ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，3月通脹放緩主要因汽車燃料價格和暖氣燃料成本按年出現下跌。截至3月的1年中，汽車燃料價格下降5.9%。他同時指，服飾及鞋類上漲7.2%，傢俬和家居用品價格則增8%，但增幅較一年前有所放緩。

菲茨納亦指，惟上述放緩幅度已被食品增幅抵消，3月食品和非酒精類飲品通脹達19%，較2月的18%有所增加。麵包和穀物價格通脹創歷史新高，上漲19.4%，且仍呈上升趨勢。ONS指，食品和非酒精類飲品通脹率是45年來最高水平。

而肉類價格則按年上漲17.4%，魚類價格亦上漲16.7%。全脂牛奶價格亦飆升37.9%，雞蛋價格上漲32%，橄欖油供應因俄烏戰爭一度中斷，價格亦按年增49.2%。此前短缺的蔬菜價格亦上漲19.3%，而水果則上漲10.6%。

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英國零售商協會主席迪金森（Helen Dickinson）表示，英鎊疲軟和外國收成不佳都推高3月食品價格。她指歐洲和北非都出現歉收，推高蔬菜、水果和糖類價格，而英鎊疲軟亦推高進口價格。但隨著英國農業進入生長期，未來數月食品價格通脹後有所回落。

菲茨納認為，自去年夏天以來，雖然物價高企，但英國企業所需承擔的成本整體基本回復穩定。英國民眾普遍希望，通脹放緩可令英倫銀行停止加息。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，數據再次確認英國有需要持續政府的降通脹措施，緩和民眾及商界的壓力。他指英國降通脹已步入軌道，政府將繼續支援面臨生活成本壓力的民眾，透過向能源企業徵收「暴利稅」，今年延續向每戶英國家庭平均提供3,300英鎊的援助。

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責任編輯：李俊儀