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【中國經濟】印度今年中將超越中國成全球人口第一大國　外交部：中國的人口紅利沒有消失，發展動力依舊強勁

宏觀解讀 15:50 2023/04/19

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【中國經濟】印度今年中將超越中國成全球人口第一大國　外交部：中國的人口紅利沒有消失，發展動力依舊強勁

聯合國發布世界人口展望報告2023，以2月份的數據推算，指印度人口將達14.29億人，超越中國人口的約14.26億人，意味印度將於今年中取代中國，成為全球人口最多的國家。美國則以3.4億人口，排名第三。聯合國官員表示，印度及中國數據均存在不確定性，故此無法確定具體超越日期，而印度對上一次進口全國人口普查，要追溯至2011年，原定下一輪人口普查是2021年，但因疫情而押後。

現時中印兩國佔全球人口總數約80億人的逾三分一，但兩國的人口增長速度均在放緩，只是中國放緩的速度較印度更快。據印度政府數據，印度自2011年的每年人口增長平均約1.2%，較前一個10年的1.7%減慢。中國去年更錄得60年來，首次人口下跌。

中國外交部發言人汪文斌回應指，一個國家的人口紅利，既要看總量，更要看質量；既要看人口，更要看人才，中國人口逾14億，其中勞動年齡人口近9億，勞動年齡人口平均受教育年限達10.9年，新增勞動力受教育年限更達14年，目前中國實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動三孩生育政策及配套支持措施，積極應對人口發展變化，「中國的人口紅利沒有消失，人才紅利正在形成，發展動力依舊強勁」。

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編輯：宋佩恩

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