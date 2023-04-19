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【ChatGPT應用】日本大和證券採ChatGPT　起草文件、回覆內部查詢

科技 19:00 2023/04/19

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大和證券指出，ChatGPT 除可節省時間和降低創建文檔的成本外，還可以幫助員工收集英文訊息。（法新社）

AI聊天機械人ChatGPT面世已有半年，愈來愈多企業開始容許員工在工作上使用。日本第二大券商大和證券亦宣布加入該行列，並會在本月起讓9,000名國內員工使用ChatGPT完成部分工作，包括起草文件、回覆內部查詢等。

【ChatGPT】生成式AI可發動勒索軟件攻擊？網絡安全專家解答你疑問

大和證券指出，ChatGPT 除可節省時間和降低創建文檔的成本外，還可以幫助員工收集英文訊息，認為迅速及廣泛地應用ChatGPT，將是對該公司發展最有益的方法，並強調該技術擁有無限的潛力。

此外，日本農林水產省（MAFF）日前也宣布會使用ChatGPT 起草監管文件。野村哲郎部長表示，MAFF正在測試利用該AI工具簡化官方文件，讓其更易於理解。

【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud　藉文字指令數分鐘生成字幕

華爾街金融企業   禁止員工使用

不過，華爾街的金融企業，例如美國銀行、花旗集團、德意志銀行、高盛集團和富國銀行等貸款機構，就對ChatGPT進行鉗制，據《Bloomberg》報道，以上公司已經禁止員工使用該AI工具。

責任編輯：陳卓賢

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