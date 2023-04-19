【瑞信危機】瑞士寶盛：瑞銀瑞信分併或令部分客戶將資產分散、對其他銀行屬利好　太古坊新辦公室開幕助拓亞洲市場

▲ 瑞士寶盛太古坊新辦公室開幕 助拓亞洲市場

瑞士早前被瑞銀收購，瑞士寶盛亞太區首席執行官李光榮指，暫未看到兩者合併對業務的具體影響，但瑞士寶盛是私人企業，專注於獨立的財富顧問工作，集團的信貸評級亦高企，而據其了解，一般客戶平均有5個私人銀行帳戶，以分散風險，不排除瑞銀併入瑞信後，有客戶想將資產分散出去，對其他銀行來說都屬好事。

瑞士寶盛在太古坊二座共佔4層

瑞士寶盛在太古坊二座設立新辦公室，共佔4層，佔地10萬平方呎。李光榮表示，亞洲是集團的業務核心區域，並是第二大市場，佔全球業務25%，集團一直擴張亞洲業務版圖，吸引年青人才，瑞士寶盛對財富管理行業及香港前景持正面態度，將善用香港政府近日對吸引投資及家族辦公室的支持措施，進一步擴張業務。

瑞士寶盛大中華區主管及香港分行行長戚志雄補充，瑞士寶盛於2006年進駐香港，過去13年看到亞洲區迅速增長，集團也乘時擴充。現時瑞士寶盛有逾500員工為大中華客戶提供服務。

港星不是互相競爭 而是優勢互補

近年港星均瞄準家族辦公室，瑞士寶盛亞洲區財富和稅務規劃主管袁漫雪續稱，超高淨值客戶一般會同時捕捉港星市場的獨特優勢，香港是內地的門戶，新加坡則接近東南亞及印度市場，兩地不是互相競爭，而是優勢互補。

瑞士寶盛為亞太區超高淨值客戶及其下一代舉辦家族財富規劃證書課程，讓客戶可深入了解家族財富規劃的運作，為集團在亞洲財富管理行業首次推出相關項目。袁漫雪指，家族未能達至財富傳承的目標，一般並非稅務問題，也不是管理不善，而是家族成員之間互不信任，故希望透過有關課程，令家族成員增加信任，不要重蹈覆轍。

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記者：陳韻妍