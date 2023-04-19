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【英國經濟】英國3月通脹率降至10.1%　惟仍高過預期　食品成本急劇攀升

宏觀解讀 15:04 2023/04/19

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【英國經濟】英國3月通脹率降至10.1%　惟仍高過預期　食品成本急劇攀升

由於食品成本飆升，英國3月通脹率出人意料地保持雙位數，錄得10.1%，高過預期的9.8%，但較2月份的10.4%有所下降。英國國家統計局首席經濟學家Grant Fitzner表示，通脹仍處於高位，汽車燃料價格下降部分被食品成本抵消，食品成本仍在急劇攀升，麵包和穀物價格通脹創歷史新高。

英國3月英國消費物價指數（包括房屋自住者房屋成本）（CPIH） 按年漲8.9%，略低於2月份的 9.2%，但遠高於預期。不包括波動較大的食品、能源、酒和煙草價格的核心CPIH按年升5.7%，與2月份的升幅持平。

3月CPIH升幅回落

英國國家統計局指出，3月份CPIH通脹率上行最大推手為住房和家庭服務，即電力、天然氣和其他燃料，以及食品和非酒精飲料。

英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，數據正好證明為何政府要繼續努力壓低通脹，「預算責任辦公室預計今年通脹率將減半，通過對能源利潤徵收暴利稅，政府將繼續提供平均每戶3,300英鎊的生活費用支持」。

英5月加息25點子可能性達72%

英倫銀行上個月將利率上調 25 個基點至 4.25厘，交易員預計在5月11日的貨幣政策委員會會議上，進一步加息 25 個基點的可能性為 72%。

摩通資管全球市場策略師Hugh Gimber表示，儘管英總體通脹朝著正面方向發展，但距離央行感到價格壓力已得到控制，還有很長的路要走。Gimber稱，勞動力市場數據清楚地表明，就業市場緊張推動工資強勁增長，而考慮到對工資敏感的服務業表現強勁，這對通脹數據的影響明顯。

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編輯：李哲毅

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