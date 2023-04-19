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【上海車展】小米雷軍現身上海車展　蔚來李斌親自接待

股市 15:00 2023/04/19

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【上海車展】小米雷軍現身上海車展　蔚來李斌親自接待

作為中國四大車展之一的上海車展自然吸引眾多人士參觀。剛舉行小米 （01810） 13 Ultra等新品發布會的小米董事長雷軍現身上海車展，並到訪不同中國電動車車企的展台參觀。小米周三（19日）現跌3.3%，報12.02元。

據內媒報道，作為同業競爭對手的雷軍現身上海車展，先到了小鵬 （09868） 展台看了最新的小鵬G6，及後參觀了吉利 （00175） 旗下極氪、蔚來 （09866） 等展台。從網上圖片可見，雷軍戴上黑色口罩，到訪不同展區。在蔚來展台，蔚來董事長李斌也現身親自接待他，並為他講解蔚來的產品和服務。同時，他亦有試坐上小鵬展示車之中，感受車廂內籠的設計和乘坐感。

此前，雷軍表示，小米造車進展超預期，最近已經順利完成了冬季測試，預計將會在明年上半年實現量產。

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編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 小米 雷軍 港股 汽車 電動車 蔚來－SW（09866）
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